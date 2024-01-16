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В Японии открылась школа, где все занятия проходят в метавселенной. Видео

CentralAsia (CA) -  В Японии открылась школа, где все занятия проходят в метавселенной. Ученикам выдают бесплатное VR-оборудование, они могут выбрать свой аниме-образ. Программа обучения похожа на обычную, но с уклоном в киберспорт и диджитал. Об этом сообщает ITmedia NEWS.

9 января компания Aominext завершила создание системы дистанционного обучения для средней школы Yushi Kokusai.

Компания предоставит бесплатное оборудование для использования в Metaverse. Ученики смогут самостоятельно выбрать собственный аватар для посещения VR-школы. По завершению смогут получить диплом об окончании средней школы.

Отмечается, что учебная система создана на основе VR-платформы Planeta. В VR-школе будут проводиться онлайн-уроки, культурные мероприятия, киберспортивные турниры, а также возможность встречаться с друзьями и устраивать другие школьные мероприятия.

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