Инкубационный период COVID-19 уменьшился с 10-14 дней до 3-4 дня, - исследование

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CentralAsia (CA) - В начале пандемии COVID-19 ученые утверждали, что симптомы заболевания могут появиться в течение 7-10 дней после инфицирования. Однако, согласно результатам новых исследований, теперь инкубационный период значительно сократился – до 3-4 дней в зависимости от штамма коронавируса.

Об этом говорится в исследовании, проведенном американскими учеными, основываясь на данных 2022 и 2023 годов, пишет Time.

Инкубационный период – это время от контакта с вирусом до появления первых симптомов. В начале пандемии ученые утверждали, что появления симптомов следует ждать 10-14 дней. Но данные исследований 2022 свидетельствуют о другом: продолжительность инкубационного периода уменьшается:

в среднем около пяти дней – для штамма «Альфа»;

около 4,5 дней – для штамма «Бета» и «Дельта»;

три дня или даже меньше – для «Омикрона».

В настоящее время дискуссии ученых сосредоточены вокруг JN.1 – нового варианта коронавируса, который называют «потомком» Омикрона. JN.1 впервые был обнаружен в США в сентябре 2023 года, однако уже в декабре количество инфицированных им резко возросло.

Этот вариант опасен тем, что легко проникает в клетки человека. Ученые отмечают, что иммунитет человека труднее с ним справиться, но нет доказательств того, что он вызывает тяжелые заболевания.

Его первичные симптомы такие же, как и при заражении другими штаммами вируса: перение и боль в горле, лихорадка, головные боли и заложенность носа. О продолжительности инкубационного периода пока рано утверждать точно, но декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора доктор Питер Хотез прогнозирует, что у вируса JN.1 он будет почти таким, как и у других штаммов.

Ученые называют несколько причин сокращения инкубационного периода. Вирусолог и главный научный сотрудник Института иммунологии Ла-Хойя Шейн Кротти говорит, что вирус эволюционировал со временем, стал более быстрым и более «искушенным» в заражении людей.

«Симптомы связаны с активацией иммунной системы. После контакта с больным ваша иммунная система еще не успела забить на тревогу, и это не очень хорошо. Чем короче инкубационный период, тем быстрее организм распознает вирус и запустит механизм борьбы с ним», – говорит Шейн Кротти.

Время проявления первых симптомов зависит также от многих факторов, в частности количества вируса и уровня иммунитета человека.

Доктор Питер Хотез, декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора, отмечает, что инкубационный период – это статистическая вероятность. Поэтому симптомы могут появиться раньше или позже. А бывает, что инфицирования вообще удается избежать.