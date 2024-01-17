Монголия стала одним из крупнейших импортёров российской свиноводческой продукции

CentralAsia (MNG) - В топ-5 импортеров российской свинины также вошли Сербия (9,6 тыс. тонн, рост в 2,7 раза), Монголия (9,2 тыс. тонн, +38%) и Гонконг (6,9 тыс. тонн, +58%).

Россия в 2023 году экспортировала 255,2 тыс. тонн продукции свиноводства, крупнейшими импортерами стали Белоруссия, Монголия, Вьетнам, Сербия и Гонконг. Об этом сообщил Минсельхоз России.

«Положительная динамика в секторе способствует развитию экспортного потенциала. Так, поставки за рубеж за последние пять лет выросли более чем в три раза. В прошлом году было экспортировано 255,2 тыс. тонн продукции свиноводства. Крупнейшими покупателями российской свинины стали Беларусь, Монголия, Вьетнам, Сербия и Гонконг», — говорится в сообщении.

По оценке Минсельхоза, за последние пять лет производство свиней на убой (в живом весе) увеличилось на 26,4%. В 2023 году за счет модернизации предприятий и реализации новых инвестпроектов производство в сельхозорганизациях, по предварительной оценке, выросло на 6,1%, до 5,6 млн тонн.

«Минсельхоз России активно стимулирует развитие животноводства. Предприятиям отрасли предоставляются льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, в том числе комбикормовых заводов и цехов, а также на приобретение оборудования для них», — отмечается в сообщении министерства.

Согласно оценке Национального союза свиноводов, которую приводит центр, по итогам 2023 года совокупный экспорт продукции свиноводства приблизится к 270 тыс. тонн на $550 млн с учетом мяса свиней, субпродуктов, шпика, а также живых свиней в пересчете на убойный вес. «Это, действительно, станет рекордным показателем. Россия начала активно развивать экспорт свинины с 2020 года, и выход на такие объемы говорит о том, что наши компании достаточно изучили внешние рынки, освоились и уверенно себя чувствуют на них, а также смогли преодолеть технологические и логистические проблемы, которые возникли в условиях санкций», — заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, процитированный в сообщении. — Во-первых, удалось закрепиться на рынке Белоруссии. После проблем 2022 года полностью восстановились продажи во Вьетнам. Одновременно произошло наращивание поставок в такие уже открытые для нас страны, как Монголия, Сербия, Гонконг. Кроме того, значительно вырос экспорт живых свиней, прежде всего в страны ближнего зарубежья».

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