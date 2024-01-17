Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в Монголии за декабрь 2023 года выросла на 8,1%

CentralAsia (MNG) - Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в Монголии за декабрь 2023 года выросла на 8,%, до 4,32 млн монгольских тугриков /1267 долларов США/ за кв. м. Об этом во вторник сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Национального статистического комитета страны.

За указанный период цена на вторичном рынке увеличилась на 7%, до 3,59 млн монгольских тугриков /1053 доллара США/.

По словам специалистов, рост обусловлен увеличением спроса на жилье и увеличением численности населения Монголии.

Приобретение квартиры является одной из насущных проблем в стране. К настоящему моменту более половины населения Монголии живут в юрточных районах Улан-Батора, где нет водопровода, центрального отопления и канализации.

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