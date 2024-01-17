В Монголии усилили юридическую ответственность за нелегальную охоту на благородных оленей

CentralAsia (MNG) - В Монголии усилили юридическую ответственность за нелегальную охоту на благородных оленей, относящихся к редким и исчезающим видам животных. Об этом во вторник сообщила служба Экологической полиции страны.

«Ужесточение юридической ответственности за нарушение экологического законодательства Монголии будет содействовать сохранению популяции благородного оленя», — отмечается в официальном сообщении.

Благородные олени в среднем живут от 12 до 18 лет и обитают на территории Монголии, а именно в лесах горных хребтов Алтая, Хангая и Хянгана.

Панты или неокостеневшие рога благородных оленей используют для изготовления лечебных препаратов. Пантовое оленеводство возникло много лет назад и получило широкое распространение на Алтае. Оленей, которых разводят для этих целей, содержат в специальных загонах, панты срезают с живых животных. Спиртово-водный экстракт, выделяемый из пантов, используется в фармакологии как общетонизирующее и адаптогенное лекарственное средство.

Согласно недавно внесенным изменениям в Закон о животных и Уголовный кодекс Монголии, за незаконную охоту на благородного оленя, занесенного в Красную книгу Монголии как редкое животное, будет наложен штраф от 12,7 млн до 27 млн тугриков /от 3,7 тыс. до 7,9 тыс. долларов США/ или лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

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