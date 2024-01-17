Парень из Монголии включен в команду Хайди Клум американского шоу «America's Got Talent: Fantasy League». ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Энх-Эрдэнэ Отгонбаатар, победитель шоу «Талантливые монголы» 2016 года и певец, выпустивший в 2023 году альбом «Амьдрал Баян» (Жиза богата), в настоящее время участвует в шоу «America’s Got Talent: Fantasy League» в Америке. Это популярный спецвыпуск шоу с участием лучших участников со всего мира. Выступление монгольского певца жители США увидели 16 января. оно удивило и привлекло внимание многих людей.

«Талантливые монголы» 2016 года:

Ведущий шоу Хоуи Мэндел был в недоумении: «Ты поешь под фонограмму? Как ты можешь так петь?». Но другие судьи опровергли версию с фонограммой: «В этом шоу никто не поет под фонограмму. Не судите о книге по обложке».

Пораженные его голосом, судьи позже спросили у Энх-Эрдэнэ Отгонбаатара: «Откуда ты знаешь такую музыку? Как ты впервые ею заинтересовался?», им ответил судья Саймон Коуэлл: «Есть такая вещь как интернет».

Следующий тур он прошел без проблем, и его наставником решила стать актриса Хайди Клум. Первоначально судья Саймон решил включить Энх-Эрдэнэ Отгонбаатара в свою команду, но Хайди выбрала его первой.

«У тебя великолепный голос и ты важная часть нашей команды», — сказала ему Хайди Клум.

Осталось только ждать, каким будет следующее выступление Энх-Эрдэнэ Отгонбаатара.

18-й сезон «America's Got Talent: Fantasy League» возвращается с новым набором начинающих исполнителей, желающих побороться за главный приз в 1 миллион долларов.

Исполнительный продюсер Саймон Коуэлл возвращается в звездную судейскую коллегию вместе с мировой иконой моды Хайди Клум, любимым фанатами комиком Хоуи Мэндел и признанной актрисой и международной суперзвездой Софией Вергарой. Динамичный Терри Крюс возвращается в качестве ведущего. Этот сезон обещает представить одни из самых диких выступлений, когда-либо украшавших сцену «AGT».

источник: middleasiannews.com

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