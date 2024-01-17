Экспорт мяса из Монголии увеличился в условиях тяжелой зимы

CentralAsia (MNG) - Поскольку зима в Монголии становится все более суровой и тяжелой, предприятия-экспортеры мяса закупают живых животных (овец) у пастухов, чтобы пережить зиму с меньшими потерями.

В Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности отметили, что до 1 февраля 2024 года по всей стране организуется акция по закупке живых животных и экспорту овец, заготовленных методом халяльного убоя. Мясокомбинаты по графику закупают 500-1000 голов овец в сутки.

Мясокомбинаты закупили в общей сложности 30 000 голов овец непосредственно у пастухов и уже экспортировали их после халяльного убоя.

12 января в Иран было экспортировано 80 тонн баранины. Инвестор компании International Halal Meat Mongol Пармази Хабибболла подчеркнул: «Мы экспортируем высококачественное и полезное мясо, приготовленное в соответствии со стандартами».

В связи с увеличением экспорта мяса, хранение мяса и запасы мяса стали следующей проблемой.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, общая мощность холодильных складов для мяса в Монголии составляет около 120 тысяч тонн, а вместимость морозильных складов — 7,5 тысяч тонн.

В частности, в столице имеются холодильные склады (180С) общей вместимостью более 68 тысяч тонн, в аймаке Дархан-Уул — около 7 тысяч тонн, а в аймаках Баян-Өлгий, Завхан и Сухбаатар — холодильные склады общей мощностью около 4000 тонн.

В 2023 году экспорт мяса достиг рекордного уровня в 80,4 тыс. тонн в результате введения единого окна для ускорения госуслуг, разрешения оформления экспорта в течение 8 рабочих часов, отмены всех видов квот на мясо и возрождения экспорта авиатранспортом.

источник: middleasiannews.com

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