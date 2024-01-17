Иран заявил о ракетном ударе по штабам суннитской группировки в Пакистане

CentralAsia (CA) - Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по двум штабам группировки боевиков «Джейш аль-Адль», выступающей против Тегерана, сообщает государственное информационное агентство Tasnim.

Атака была нацелена на район в пакистанской провинции Белуджистан, «где располагалась одна из крупнейших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Оба штаба, как пишет Tasnim, были уничтожены. Другие подробности атаки не приводятся.

Пакистан заявил, что в результате удара погибли двое детей и были ранены три человека, передает Associated Press. Атаку Пакистан назвал «неспровоцированным нарушением» со стороны Тегерана.

«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — указали в пакистанском МИД.

Как отмечает The Washington Post, «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — это суннитская боевая группировка. Тегеран считает «Джейш аль-Адль» террористической организацией. В декабре группировка взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в Систане и Белуджистане, при котором были убиты по меньшей мере 11 полицейских.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по территории Иракского Курдистана около города Эрбиль. Целью ударов, как заявил КСИР, были «шпионские центры» и «места скопления антииранских террористических групп».