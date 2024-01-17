Премьер-министр Монголии нанес визит вежливости президенту Республики Сингапур

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с президентом Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом в ходе его участия в 54-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давос-Клостерсе.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ в ходе своего официального визита в Республику Сингапур выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между двумя сторонами по реализации согласованных вопросов. Премьер заявил, что Монголия уделяет приоритетное внимание расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с Сингапуром, важным партнером в Юго-Восточной Азии.

Он также высоко оценил успешное внедрение единой системы накопительного фонда в соответствии с особенностями Монголии и выразил заинтересованность Монголии в продолжении сотрудничества в принятии сингапурской модели, технологий и управления в городском развитии, планировании и проектировании государственного жилья с учетом условий, географических особенностей, климата и финансовых возможностей Монголии.

Стороны обменялись мнениями о возможностях открытия прямого авиасообщения между двумя странами и обогащения двусторонних отношений и сотрудничества экономическим содержанием за счет развития туризма.

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