Взрыв на шахте в Казахстане, где погибли 46 человек: 9 человек арестовали

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана рассказала о скором завершении расследования октябрьской трагедии на шахте имени Костенко в Караганде.

«Завершается расследование взрывов на шахте. Признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц шахты», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

28 октября в подземных горных выработках угольной шахты имени Костенко, принадлежавшей тогда «Арселор Миттал Темиртау», произошла серия взрывов, повлёкших гибель 46 и причинение увечья 28 шахтёрам. После этого правительство приняло решение о передаче компании в собственность Казахстану.

В дальнейшем новым инвестором предприятия стал председатель совета директоров группы компаний Allur Андрей Лаврентьев. Компанию переименовали в Qarmet.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов говорил, что причастными к нарушению законодательства, повлекшему взрыв на шахте, могут быть 19 человек, среди них бывшие генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый и другие.

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