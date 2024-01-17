Взрыв на шахте в Казахстане, где погибли 46 человек: 9 человек арестовали

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана рассказала о скором завершении расследования октябрьской трагедии на шахте имени Костенко в Караганде.
«Завершается расследование взрывов на шахте. Признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц шахты», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
28 октября в подземных горных выработках угольной шахты имени Костенко, принадлежавшей тогда «Арселор Миттал Темиртау», произошла серия взрывов, повлёкших гибель 46 и причинение увечья 28 шахтёрам. После этого правительство приняло решение о передаче компании в собственность Казахстану.
В дальнейшем новым инвестором предприятия стал председатель совета директоров группы компаний Allur Андрей Лаврентьев. Компанию переименовали в Qarmet.
Министр по ЧС Сырым Шарипханов говорил, что причастными к нарушению законодательства, повлекшему взрыв на шахте, могут быть 19 человек, среди них бывшие генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый и другие.