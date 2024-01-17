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Премьер Монголии обсудил возможности развития зимнего туризма в ходе встречи с президентом Швейцарии

CentralAsia (MNG) -  16 января Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с президентом Швейцарской Конфедерации госпожой Виолой Патрисией Амхерд в ходе Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе.

В этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Швейцарской Конфедерацией. Поэтому премьер-министр выразил уверенность, что стороны отпразднуют исторический юбилей с большим размахом и активизируют отношения и сотрудничество между двумя странами.

Кроме того, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил вклад Швейцарии в социально-экономическое развитие Монголии. В рамках программы развития Швейцарии успешные проекты в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, образовании и других социальных отраслях Монголии имели важное значение для сокращения бедности, улучшения условий жизни людей, диверсификации экономики и укрепления демократии.

Принимая во внимание схожесть природы и климата Монголии и Швейцарии, стороны обсудили возможность развития зимнего туризма в Монголии.

Виола Амхерд, президент Швейцарской Конфедерации, отвечает за оборону, спорт и гражданскую защиту Конфедерации, поэтому стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в направлении укрепления потенциала пограничных войск Монголии.

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