Монголия и Китай завоевали золото на 15-м Международном цирковом фестивале в Будапеште

CentralAsia (MNG) - Монгольская труппа Zola и Китайская национальная акробатическая труппа изавоевали золотые призы на 15-м Международном цирковом фестивале в Будапеште, который состоялся здесь в понедельник.

Китайская труппа, также обладательница «Гран-при Будапешта» фестиваля, получила главный приз, исполнив номер на велосипеде, в то время как труппа Zola исполнила «teetboard».

Успех китайских артистов обусловлен «огромным прорывом, основанным на традиционных программах, а также огромным нововведением, основанным на оригинальной технике», — сказал после церемонии награждения Ли Чи, президент Национальной акробатической труппы Китая и почетный председатель жюри фестиваля.

Серебряные и бронзовые награды достались артистам из Италии, России и Монголии.

Будапештский международный цирковой фестиваль, одно из самых престижных цирковых мероприятий в мире, проводится каждые два года с 1996 года. В этом году мероприятие длилось с 10 по 15 января и включало более 50 представлений.

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