Население Китая сокращается второй год подряд. В 2023 году оно сократилось на 2,08 млн человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Общее число жителей Китая сократилось на 2,08 млн человек в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Это намного превышает показатель снижения численности населения в 2022 году (на 850 тысяч человек), которое стало первым с 1961 года.

Причинами сокращения населения стали рекордно низкая рождаемость и волна смертей от коронавируса после отмены жёстких антиковидных мер. Общее число смертей в прошлом году выросло на 6,6% до 11,1 млн, причём уровень смертности достиг самого высокого уровня с 1974 года.

Число новорождённых в Китае также сократилось на 5,7% до 9,02 млн, а уровень рождаемости стал рекордно низким – 6,39 ребёнка на тысячу человек. Рождаемость в стране снижалась на протяжении десятилетий в результате реализации политики одного ребёнка с 1980 по 2015 год и стремительной урбанизации в этот период.

Численность мужского населения Китая достигла 720,32 млн человек (сокращение на 0,2%), женского — 689,35 млн человек (уменьшение на 0,04%). Доля граждан трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составила 61,3% - на 0,7 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. В стране насчитывается 216,76 млн лиц старше 65 лет, число которых увеличилось на 3,3%.

Как и в случае с предыдущими экономическими бумами в Японии и Южной Корее, большое количество населения переехало из сельских районов Китая в города, где рождение детей обходится дороже. В 2022 году уровень рождаемости в Японии составил 6,3 на 1000 человек, а в Южной Корее – 4,9.

Согласно опубликованной статистике, в 2023 году население городов КНР выросло на 1,2%, до 932,67 млн человек. В сельской местности живут 477 млн человек (сокращение на 2,8%).

«Как мы неоднократно наблюдали на примере других стран, снижение рождаемости зачастую очень трудно обратить вспять», – сказал демограф Чжоу Юнь из Мичиганского университета.

По оценкам ООН, в прошлом году Индия обогнала Китай как самая густонаселенная страна мира. Эксперты ООН ожидают, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек – это более чем в три раза больше, чем в предыдущем прогнозе, сделанном в 2019 году.