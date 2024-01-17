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ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцы с 16 февраля смогут въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов без получения визы на срок до 30 дней, сообщает УзА.

Посол Узбекистана в Эмиратах Абдулазиз Аккулов и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халид Абдулла Белхул подписали протокол между правительствами двух стран о взаимном освобождении от въездных виз.

Подписанный документ увеличивает количество безвизовых стран для граждан Узбекистана до 29 и поднимает Узбекистан на 71 место в рейтинге Global Passport Power.

В 2023 году ОАЭ посетили 119,5 тысячи граждан Узбекистана, которые, в свою очередь, потратили на получение визы ОАЭ 9,2 млн долларов.

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