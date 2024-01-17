В Алматы выпало 19 см снега, в городе 10-бальные пробки. Фото

CentralAsia (KZ) - В Алматы с вечера вторника начался снегопад, и на утро среды выпало 19 см снега. По данным гис-сервиса «2ГИС», с утра наблюдаются пробки в 9-10 баллов.

Как сообщает акимат города, работы по уборке снега ведутся в круглосуточном режиме.

«Ночью работала 421 единица спецтехники, с утра задействовано 425 единиц спецтехники, в том числе 146 пескоразбрасывателей и 1 143 дорожных рабочих. С 02:30 часов производилось сгребание снега 13 колоннами в сопровождении патрульных машин дорожной полиции», – сообщает пресс-служба акимата.

С пяти часов утра подметают тротуары, расчищают остановки, парковочные «карманы» надземных переходов, проезды к социально значимым объектам.

С семи утра, чтобы снизить нагрузку на городской трафик, снегоуборочная техника отправлена на дозаправку и заполнение пескоразбрасывателей противогололедным материалом, но с 10:30 начат новый цикл уборки дорог и формирование валов для вывоза снега, сообщили в акимате.

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