Дефицит воды в РК: Казахстан и Кыргызстан в начале февраля начнут переговоры по подаче воды в республику

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Кыргызстан в начале февраля начнут переговоры по подаче воды в РК. Встреча пройдет в Шымкенте. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Об объемах воды, которую будет получать из Кыргызстана Жамбылская область, планируют договориться в марте, сказал он.

По словам Нуржигитова, казахстанская сторона ежегодно проводи работы по техническому содержанию ирригационных систем и гидротехнических сооружений, которые используются для того, чтоб подавать воду Казахстану. На эти работы Казахстан ежегодно выделяет около 100 млн тенге. Такой же объем выделяет Кыргызстан.

Министр заявил, что эти объекты двойного пользования.

В августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватки поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии РК сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

В Жамбылской области ввели режим ЧС. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая. В сентябре пострадавшим аграриям региона выделили более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат.

На встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржан Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области РК до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.

В ноябре Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области.

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