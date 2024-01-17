В Казахстане в ближайшие три дня потеплеет
CentralAsia (KZ) - В большинстве областей Казахстана 18-20 января ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег, сообщает «Казгидромет».
На западе, юге и юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью.
Ночью и утром на всей территории Казахстана ожидается туман.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения