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В Казахстане в ближайшие три дня потеплеет

CentralAsia (KZ) -  В большинстве областей Казахстана 18-20 января ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег, сообщает «Казгидромет».

На западе, юге и юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью.

Ночью и утром на всей территории Казахстана ожидается туман.

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