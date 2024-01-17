В Казахстане в ближайшие три дня потеплеет

Казахстан, погода

15:04, 17 января 2024

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CentralAsia (KZ) - В большинстве областей Казахстана 18-20 января ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег, сообщает «Казгидромет». На западе, юге и юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью. Ночью и утром на всей территории Казахстана ожидается туман. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения