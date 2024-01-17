Загрязнение воздуха в Ташкенте снова достигло «опасного» уровня

CentralAsia (UZ) - Сегодня утром 17 января Ташкент занял 8-е место среди крупнейших городов мира по загрязнению атмосферного воздуха. Онлайн-индекс можно посмотреть на портале IQAir.

По данным портала IQAir, около 7:20 утра, концентрация мелких дисперсных частиц PM-2,5 в воздухе Ташкента составила 159 мкг/м3 – показатель по классификации «опасный».

1 место в рейтинге занял индийский город Дели – концентрация дисперсных частиц PM-2,5 составляет 252 мкг/м3. Калькутта, Индия, находится на 2-м месте – 203 мкг/м3. Замыкает тройку пакистанский город Лахор – 196 мкг/м3.

Карачи, Пакистан занял четвертое место (194 мкг/м3), индийский город Мумбаи занял пятое место (178 мкг/м3).

Также в первой десятке рейтинга оказались Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Ташкент, Ханой (Вьетнам) и Янгон (Мьянма).

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди показателей загрязнения воздуха наибольший риск для здоровья представляют именно дисперсные частицы PM-2,5.