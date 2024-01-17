В Башкирии массовые протесты из-за приговора активисту. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Видео

CentralAsia (CA) - Несколько тысяч человек устроили акцию протеста у здания суда в Баймаке в Башкирии. 17 января суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста Фаиля Алсынова по делу о разжигании межнациональной розни. Алсынов не признал вину и намерен обжаловать решение суда.

По оценке Rusnews, к зданию суда пришли несколько тысяч человек. «Верстка» пишет о трех тысячах собравшихся. Очевидцы заявили, что собравшихся в несколько раз больше, чем на акции протеста 15 января, когда около тысячи человек пришли к зданию суда, чтобы поддержать Алсынова.

Перед приговором полицейские перекрыли дорогу в Баймаке и не пропускали автомобили. Очевидцы утверждали, что в городе глушат интернет. Протестующие скандировали «Свободу!», а также требовали, чтобы глава Башкирии Радий Хабиров ушел в отставку.

После оглашения приговора возле здания суда начались задержания, сообщил корреспондент телеграм-канала «Говорит НеМосква» с места событий. По его словам, первых демонстрантов задержали после того, как протестующим удалось оттеснить на несколько метров бойцов ОМОНа со щитами, которые стояли возле здания суда.

Телеграм-канал «Куштау Байрам» и Sota сообщили, что против людей, собравшихся у здания суда, применили слезоточивый газ. «Говорит НеМосква» сообщает, что в протестующих кидали дымовые шашки, которые активисты бросили обратно в омоновцев. Sota заявила, что против демонстрантов также применили светошумовые гранаты.

Сколько человек задержаны, точно неизвестно: по разным оценкам, задержаны от пяти до нескольких десятков протестующих. Sota утверждает, что как минимум два участника митинга пострадали: у одного человека разбито лицо, у другого травмирована нога.