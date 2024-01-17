Россия попросила у Казахстана яйца

// Klaus Nielsen

CentralAsia (KZ) - Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.

Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили актуальные вопросы двусторонней торговли.

«Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы России. Подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений», - говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что уровень обеспеченности яйцом производства казахстанских птицефабрик в РК за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 миллиона штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.

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