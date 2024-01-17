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Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар
Предыстория: Иран заявил о ракетном ударе по штабам суннитской группировки в Пакистане

CentralAsia (CA) -  МИД Пакистана заявил, что считает ракетный удар Ирана незаконным шагом. В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне, сообщается на сайте министерства.

«Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН», — говорится в сообщении.

Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.

Вчера, 16 января, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, входит в вооруженные силы Ирана) нанес ракетные удары по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.

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