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Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи.

Как сообщил Кремль, с российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее состоялась отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств России и КНДР, о результатах которой они проинформировали Владимира Путина.

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