Всемирная федерация тхэквондо предоставила олимпийскую квалификацию двум монгольским спортсменам

CentralAsia (MNG) - Всемирная федерация тхэквондо объявила спортсменов, получивших право на участие в летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

В список вошли чемпион Паралимпийских Азиатских игр Болор-Эрдэнэ Ганбат (63 кг), бронзовая призерша чемпионата мира и серебряная призерша Паралимпийских Азиатских игр Сурэнжав Уламбаяр (52 кг) из Монголии, которые будут представлять свою страну на Парижской Олимпиаде.

Борор-Эрдэнэ имеет пять золотых медалей чемпионата мира, пятикратный чемпион чемпионата Азии, выиграл Азиатские игры «Ханчжоу-2022» и дважды принял участие в Паралимпийских играх. Сурэнжав завоевала бронзовую медаль чемпионата мира и серебряную медаль Азиатских игр «Ханчжоу-2022» и впервые в этом году примет участие в Паралимпийских играх. Их достижения принесли им право на Олимпийские игры.

Кроме того, они являются первыми монгольскими таэквондистами, прошедшими квалификацию на Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

источник: middleasiannews.com

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