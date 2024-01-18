Монголия занимает 30-е место в мировом рейтинге стоимости мобильного интернета

CentralAsia (MNG) - Cable.co.uk каждый год считает стоимость мобильного интернета в разных странах – стоимость 1 ГБ мобильных данных в 237 странах. Монголия на 30 месте по дешевизне. Средняя стоимость 1 гигабайта – 0,38$.

Наряду с Монголией в этом рейтинге находятся Китай и Малави по аналогичной с Монголией стоимости — $0,38.

Самый дешёвый тариф – 0,14$. Самый дорогой – 43.75$.

#1. Израиль. Поскольку смартфонами владеют три четверти израильтян, Израиль может похвастаться более высоким проникновением смартфонов на рынок, чем Соединенные Штаты Америки. Многочисленные провайдеры предлагают огромные скидки на передачу данных благодаря широкому покрытию сетей 4G LTE и 5G.

Замыкает рейтинг Зимбавбе. У них невероятно дорогая цена на мобильный интернет – $43,75.

Самые дорогие страны для мобильного интернета:

Зимбабве — 43,75 долларов США за 1 ГБ.

Фолклендские острова — 40,58 долларов США.

Остров Святой Елены — 40,13 долларов США.

Южный Судан — 23,70 долларов США.

Токелау — 17,24 долларов США.

Самые дешевые страны для мобильного интернета:

Израиль — 0,02 доллара США за 1 ГБ.

Италия — 0,09 доллара США.

Фиджи — 0,09 доллара США.

Сан-Марино — 0,10 доллара США.

Камбоджа — 0,12 доллара США.

Методика

Измерено с июня по сентябрь 2023 года

Глобальная таблица цен на мобильную передачу данных. Средняя стоимость одного гигабайта (1 ГБ) была рассчитана по более чем 5600 тарифным мобильным планам по всему миру.

Страны обозначены цветом по средней цене одного гигабайта (1 ГБ) мобильных данных. Как вы можете видеть, это рисует интересную картину с широким спектром стран, где мобильный трафик самый дешевый, но некоторые из самых дорогих находятся в отдаленных островных государствах Африки и Южной Америки.

источник: middleasiannews.com

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