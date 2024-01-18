Тransparency International выражает поддержку в борьбе правительства Монголии с коррупцией

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с генеральным директором Тransparеncy International (запрещена в России) Франсуа Валерианом во время Всемирного экономического форума, проходившего в швейцарском Давосе.

Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Оюун-Эрдэнэ представил работы, проводимые в рамках законодательной базы по снижению коррупционных преступлений в Монголии.

«Правительство Монголии объявило 2023-й Годом борьбы с коррупцией, утвердило Национальную антикоррупционную программу, что позволило вести эту работу на системном уровне, а также выявить больше случаев коррупции, чем в предыдущие годы. По этой причине, вероятно, прошлогодний показатель индекса восприятия коррупции оттянет страну в мировом рейтинге назад.

Однако правительство продолжит борьбу с коррупцией на системном и правовом уровнях, будет последовательно реализовывать цель по избавлению от негативного явления.

Снижение индекса восприятия коррупции рискует стать для коррупционеров удобным предлогом для самозащиты. Надеемся, что рассмотрение реальной ситуации в стране окажет должное влияние на борьбу с коррупцией», — отметил премьер-министр.

В свою очередь генеральный директор Transparency International выразил поддержку правительству Монголии.

«Раскрытие многих вопросов коррупции может на какое-то время вызвать разочарование и непонимание в обществе, но шансы на победу возрастают, если граждане и общественность поймут и поддержат тот факт, что экономика становится доступной благодаря борьбе с коррупцией. Поэтому мы продолжим поддерживать такую страну, как Монголия, которая борется с коррупцией», — отметил гендиректор международной организации.

Он также посоветовал уделять больше внимания обеспечению прав осведомителей.

источник: middleasiannews.com

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