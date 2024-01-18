Госсекретарь МИД Монголии обсудил с послом Кыргызстана вопросы двусторонних отношений

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж принял Посла Кыргызской Республики в Монголии Айбека Артыкбаева. Встреча состоялась в понедельник, 15 января. Об этом сообщает МИД Монголии.

Отметив развитие традиционных дружественных отношений между Монголией и Кыргызстаном в последние годы, Госсекретарь Анхбаяр Нямдорж подчеркнул, что открытие посольства Кыргызской Республики в Улан-Баторе стало важным импульсом для углубления двусторонних отношений и сотрудничества.

Стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений, а также визиты и ​​мероприятия, которые будут осуществлены в этом году.

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