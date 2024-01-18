В Монголии завершилась работа осенней сессии парламента

CentralAsia (MNG) - Осенняя сессия Великого Государственного Хурала /ВГХ - парламента/ Монголии была сессией реформ. Об этом в среду заявил спикер ВГХ Занданшатар Гомбожав на закрытии сессии.

По его словам, в 2023 году население Монголии достигло 3,5 млн человек. «С прибавлением людей в Монголии появится возможность идти по правильному пути, чтобы совершить великое движение к созданию здорового и справедливого общества», — подчеркнул спикер.

Помимо этого, Занданшатар отметил, что экспорт Монголии в 2023 году впервые в своей истории достиг 15,2 млрд долларов США. Платежный баланс страны в ушедшем году был сведен с профицитом 1,4 млрд долларов, а валютные резервы достигли 5 млрд долларов. «За указанный период доходы консолидированного бюджета Монголии увеличились на 6 трлн тугриков /более 1,7 млрд долларов/, а валовой внутренний продукт в пересчете на душу населения впервые достиг 5,8 тыс. долларов США», — указал он.

Осенняя сессия парламента Монголии длилась 75 дней, в ее ходе было принято 224 закона и 62 постановления.

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