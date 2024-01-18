В Монголии объявлено предупреждение о снежных бурях

CentralAsia (MNG) - Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии в среду выпустил предупреждение о снежных бурях.

По данным синоптиков, сегодня с 17 часов вечера в Улан-Баторе пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. В дальнейшем снежная буря переместится в другие регионы Монголии. Ожидается, что температура воздуха в бассейнах рек Идэр и Тэс, расположенных в монгольских аймаках Завхан и Увс, упадет до 44 градуса мороза.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии снова призвало кочевников-скотоводов принять дополнительные меры предосторожности на отдаленных пастбищах, а водителей — не отправляться в дальние поездки на автомобилях.

Монголия отличается резко континентальным климатом. Суровая и холодная зима в стране длится около шести месяцев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения