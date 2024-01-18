В Монголии изымут 189 тыс. га земли под строительство города на месте древней столицы

CentralAsia (MNG) -

На территории Каракорума собираются строить умный город Мөнх-хан на 500 тыс. человек и международный аэропорт в 50 км от его центра, сообщили в правительстве.

Власти Монголии изымут в специальное государственное пользование 189 тыс. га земли под строительство нового города на месте, где находилась древняя столица Монгольской империи Каракорум (Хархорин). Соответствующее постановление опубликовало правительство страны.

«Детальное обследование земель, принадлежащих гражданам, предприятиям и организациям, пройдет для расчета компенсации за передачу и освобождение участков под строительство нового города Хархорин. В государственное специальное пользование будет изъято 189,4 тыс. га земли на территории аймаков Архангай и Өвөрхангай», — говорится в постановлении.

Власти Монголии осенью 2023 года представили концепцию Хархорина как нового административного центра страны. Его площадь составит более 25 тыс. га, что в 2,6 раза больше Улан-Батора. Трехэтажный президентский дворец займет в новом городе 60 га. Предполагается, что правительство и министерства будут поэтапно переезжать из Улан-Батора в Хархорин.

Концепция умного города, рассчитанного на 500 тыс. жителей, предполагает, что 70% дорог будут предназначены для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а 30% - для автомобилей. Международный аэропорт построят в 50 км от центра Каракорума и назовут именем внука Чингисхана — Мөнх-хан.

Каракорум был столицей Монгольской империи с 1235 по 1260 год. В него приезжали послы и главы многих стран. В 2004 году населенный пункт Хархорин, где находятся руины древнего города, вместе с прилегающей территорией объявили культурным ландшафтом долины реки Орхон и внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2022 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ о реконструкции древней столицы империи и создании нового центра развития страны.

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