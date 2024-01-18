Завершилось строительство нового здания Национальной библиотеки Монголии

CentralAsia (MNG) - Завершилось строительство нового здания Национальной библиотеки Монголии, ведущееся с 2014 года на территории 7-го хороо (подрайона) района Сухбаатар столицы.

Новое здание нацбиблиотеки будет расположено на 11 этажах, общая площадь трех блоков — 10 тысяч квадратных метров. На трех первых этажах разместятся 16 читальных залов, в том числе, для инвалидов, малолетних детей, их родителей и опекунов. Площади теперь позволят обслуживать одновременно 530 человек.

Объект ждёт приемки госкомиссии и запуска в эксплуатацию в апреле 2024 года. Историческое здание нацбиблиотеки в центре города отдают под библиотеку монголоведения и центр реставрации и оцифровки рукописных книг, фонд которой составляет более 1 миллиона экземпляров.

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