Букингемский дворец сообщил о госпитализации короля Великобритании Карла III и операции принцессы Уэльской Кэтрин

CentralAsia (CA) - Король Великобритании Карл III будет госпитализирован на следующей неделе для лечения простаты, пишет «Би-би-си» со ссылкой на Букингемский дворец.

Как отмечается, 75-летнему монарху сделают «коррекционную процедуру», его состояние удовлетворительное. На период госпитализации и восстановления публичные выступления короля будут отложены.

«Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением от увеличенной простаты», — говорится в заявлении. «Би-би-си» отмечает, что доброкачественное увеличение простаты часто встречается у мужчин старше 50 лет. Обычно оно не является серьезным заболеванием и не означает, что у пациента повышен риск развития рака простаты.

Незадолго до объявления о госпитализации Карла III королевская семья также сообщила, что накануне 42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин перенесла плановую операцию на брюшной полости. Операция прошла успешно в частной клинике в Лондоне.

Принцесса проведет в больнице еще от десяти до 14 дней. Согласно медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи, говорится в заявлении королевской семьи. Другие подробности о состоянии Кэтрин и перенесенной ею операции не приводятся.