экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Протесты в Башкирии: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
Предыстория: В Башкирии массовые протесты из-за приговора активисту. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Видео

CentralAsia (CA) -  Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках в связи с протестами в городе Баймак, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, ранее в социальных сетях были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время заседания по уголовному делу активиста Фаиля Алчинова с целью освобождения его от уголовной ответственности.

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

В настоящее время следователи совместно с полицией устанавливают причастных к совершенным преступлениям.

В среду в Баймаке прошла протестная акция. Она несколько часов продолжалась у здания суда, где выносили приговор активисту Фаилю Алсынову. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Телеграм-каналы сообщали, что во время протестов силовики применяли против митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Фаиль Алчинов ранее возглавлял незарегистрированную организацию «Башкорт». В 2020 году Верховный суд Башкирии признал ее экстремистской и запретил. Фаиль Алчинов также привлекался к ответственности за участие в акциях против разработки Башкирской содовой компанией шихана Куштау.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com