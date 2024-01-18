Протесты в Башкирии: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело

CentralAsia (CA) - Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках в связи с протестами в городе Баймак, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, ранее в социальных сетях были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время заседания по уголовному делу активиста Фаиля Алчинова с целью освобождения его от уголовной ответственности.

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

В настоящее время следователи совместно с полицией устанавливают причастных к совершенным преступлениям.

В среду в Баймаке прошла протестная акция. Она несколько часов продолжалась у здания суда, где выносили приговор активисту Фаилю Алсынову. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Телеграм-каналы сообщали, что во время протестов силовики применяли против митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Фаиль Алчинов ранее возглавлял незарегистрированную организацию «Башкорт». В 2020 году Верховный суд Башкирии признал ее экстремистской и запретил. Фаиль Алчинов также привлекался к ответственности за участие в акциях против разработки Башкирской содовой компанией шихана Куштау.