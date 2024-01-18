Пакистан нанес ракетные удары по Ирану

CentralAsia (CA) - Пакистан нанес серию ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает пакистанский МИД. Ведомство заявило, что в результате военной операции были убиты несколько боевиков.

По данным агентства Anadolu, пакистанская армия атаковала семь объектов военизированной организации «Освободительная армия Белуджистана», которая признана террористической в Пакистане и еще ряде стран.

Взрывы прогремели возле города Сераван на юго-востоке иранской провинции, сообщил агентству Mehr заместитель губернатора Алирез Мархамати. По его словам, погибли семь человек — три женщины и четверо детей, все они не иранцы. Систан и Белуджистан — вторая по величине провинция Ирана, она граничит с Пакистаном и Афганистаном.

В пакистанском МИДе заявили, что Исламабад ударил по позициям «террористов пакистанского происхождения», которые называют себя сармачары (sarmachars, еще одно название «Освободительной армии Белуджистана»). По утверждению ведомства, Пакистан неоднократно выражал Ирану озабоченность из-за боевиков, которые скрываются на территории соседней страны и «безнаказанно проливают кровь невинных пакистанцев», но Тегеран не предпринял достаточных действий. В ведомстве заявили, что единственной целью сегодняшней атаки стало обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана и Исламабад «уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран».

16 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по Пакистану; как сообщало агентство Tasnim, целью стали штабы террористической группировки «Джейш аль-Адль». По данным пакистанского МИДа, погибли двое детей, еще три человека получили ранения.

МИД Пакистана выразил протест Ирану, назвал действия Тегерана нарушением суверенитета и предупредил о серьезных последствиях. Пакистанского посла отозвали из Ирана.