Казахстанская вакцина от коронавируса QazVac не одобрена ВОЗ. В Минздраве РК объяснили причину

CentralAsia (KZ) - Всемирная организация здоровья так и не одобрила казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac. Как заявила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, это связано с отсутствием полного цикла производства, сообщает «Власть.kz».

«Мы неоднократно говорили: чтобы получить одобрение от ВОЗ, нужен полный цикл производства вакцины – от производства биомассы до момента розлива и упаковки. На сегодня запущен и есть GMP-сертификат на линию розлива. И завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет уже биомасса готовиться», - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, полное завершение строительства и получение GMP-сертификата позволит Казахстану получить сертификат ВОЗ не только на вакцину от коронавируса, но и на другие вакцины.

«Если в будущем мы планируем выпускать какую-то другую вакцину этим заводом, то можно будет получать сертификат на продукцию», - заверила вице-министр.

Отвечая на вопрос, почему другие мировые производители вакцин от COVID-19 смогли получить одобрение, Есмагамбетова объяснила тем, что Казахстан начал строить завод «с нуля».

«Строительство любого биофармацевтического завода – очень сложный процесс с высокими требованиями, что требует большого количества времени. Надо отметить, что мы работу по строительству завода, введению его в эксплуатацию и запуск первой линии провели в достаточно короткие сроки», - заключила она.

Ранее Минздрав ожидал, что вакцина QazVac получит регистрацию ВОЗ не раньше конца 2022 года. Как заявляла глава ведомства Ажар Гиният, для этого Казахстану необходимо довести национальный регулятор до третьего уровня.

Завод по производству казахстанской вакцины запустили в июле 2021 года в Жамбылской области. На его строительство было выделено порядка 9 млрд тенге ($19,9 млн).

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