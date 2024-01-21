Ученые обнаружили на Амазонке самый ранний и крупнейший пример фермерских поселений

CentralAsia (CA) - На Амазонке на месте раскопок археологи нашли тысячи насыпей, созданных человеком, а также дороги и сельскохозяйственные поля, сообща Science.

Лазерное сканирование горной местности эквадорских Анд показывает квадратные отпечатки древних сооружений и линий, которые когда-то были улицами. Они требуют переосмысления того, насколько сложными могли быть древние цивилизации Амазонии.

На протяжении десятилетий археологи посещали долину Упано, плодородную котловину у подножия массивного вулкана в восточных предгорьях Анд, чтобы раскопать сотни искусственных курганов, оставленных доиспанскими народами. Но до 2015 года Упано еще не был систематически сфотографирован, как другие мезоамериканские поселения аналогичного размера на севере.

Затем эквадорское правительство просканировало участок долины площадью 600 квадратных километров. Основываясь на своих собственных экспедициях в долину на протяжении многих лет, археолог Стефен Ростен из CNRS (Национальный совет по научным исследованиям) в Париже ожидал увидеть на снимках обширную инфраструктуру. Но он все равно был удивлен масштабом того, что когда-то существовало, когда он и коллеги проанализировали данные лидара.

Под пологом деревьев находилась обширная сеть из примерно 6000 курганов — когда-то домов, общественных пространств — объединенных в 15 поселений и соединенных сложной системой дорог. Данные лидара также показали, что открытые пространства между поселениями на самом деле были сельскохозяйственными полями, которые были осушены для выращивания таких культур, как кукуруза, бобы, сладкий картофель и юкка. Внутри поселений исследователи обнаружили многоярусные сады, в которых можно было бы хранить продукты питания под рукой.

Собранные вместе, результаты показывают, что долина была не просто серией небольших деревень, соединенных дорогами, а «полностью спроектированным человеком ландшафтом», построенным квалифицированными градостроителями, говорит Ростейн. Датировка нескольких памятников позволяет предположить, что этот район был заселен примерно в течение 2000 лет, начиная примерно с 500 г. до н.э., по крайней мере, пятью различными культурными группами.

По словам ученых, помимо того, что работа рассказывает о ландшафте, она также многое раскрывает о людях, которые там жили. После завоевания европейцами, преимущественно в 1500-х годах, многие коренные народы были почти уничтожены болезнями.

«Сегодня мы видим Амазонку как нетронутый тропический лес, но на самом деле это заброшенный сад. И это первый раз, когда мы смогли увидеть этих людей с тех пор, как они стали жертвами этого невероятного события смертности», — рассказали ученые.

За последнее десятилетие использование светового детектора и дальномеров, или лидара, в археологии привело к значительным открытиям в тропическом климате, где древние поселения часто скрывались под густыми джунглями. В 2018 году исследователи опубликовали снимки остатков поселений Майя в Гватемале, за которыми последовали руины ольмеков в Мексике в 2021 году и стоянки Касарабе в боливийской Амазонии в 2022 году, все они, как выяснилось, являются поселениями, похожими на мегаполисы, со сложной инфраструктурой.