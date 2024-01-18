Глава ВОЗ о «болезни Х»: Мир должен подготовиться, а не паниковать

- Азия и мир, общество
- 15:01, 18 января 2024
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- Обновлено: 15:04, 18 января 2024
CentralAsia (CA) - Мир должен подготовиться к будущим неизвестным болезням, в частности «болезни Х». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.
Глава ВОЗ отметил повышенное внимание, которое понятию «болезнь X» уделяют в социальных сетях. Гебрейесус заявил, что «болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни». По его словам, в ВОЗ используют его с 2018 года при обсуждении проблематики подготовки к будущим пандемиям. Он объясняет это тем, что наряду с известными вирусами MERS, Зика и Эбола всегда возможна вспышка еще «болезни Х».
Первым таким потрясением для мира стал COVID-19, который вполне можно назвать первой «болезнью Х» и она «может повториться».
«Лучше предсказать то, что может произойти и подготовиться к этому. Мы не должны встречать такие события неподготовленными», - подчеркнул Гебрейесус.
Такая подготовка, по его словам, включает систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут масштабироваться, когда возникает настоятельная потребность в большем количестве медицинских помещений и персонала.
Гебрейесус обратил внимание на заявления о возможной панике среди населения, однако, по его мнению, это неправильно. В то же время он добавил, что ВОЗ готовилась к появлению вируса, подобного COVID-19, еще до пандемии.
Что такое «болезнь Х»?
«Болезнь Х» - это не загадочный вирус, который уже распространяется и убивает миллионы людей, а условное название потенциальной инфекции, которая может вызвать пандемию.
По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданное».
В 2017 году ВОЗ после вспышки вирусы Эбола в западной Африке добавила «болезнь Х» в краткий список патогенов, которые считаются приоритетными для исследований. С 2014 по 2016 год это заболевание повлекло 11 тысяч смертей.
По данным ВОЗ, в текущий список входят:
- COVID-19;
- геморрагическая лихорадка Крым-Конго;
- вирусная болезнь Эбола;
- вирусная болезнь Марбург;
- лихорадка Ласса;
- ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV);
- тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV),
- лихорадка Нипа и другие хенипавирусы;
- лихорадка Рифт-Велли;
- лихорадка Зика;
- и «болезнь Х».
В отличие от других болезней в списке «болезнь Х» не является существующим патогеном - это медицинская метафора.