Глава ВОЗ о «болезни Х»: Мир должен подготовиться, а не паниковать

Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Мир должен подготовиться к будущим неизвестным болезням, в частности «болезни Х». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.

Глава ВОЗ отметил повышенное внимание, которое понятию «болезнь X» уделяют в социальных сетях. Гебрейесус заявил, что «болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни». По его словам, в ВОЗ используют его с 2018 года при обсуждении проблематики подготовки к будущим пандемиям. Он объясняет это тем, что наряду с известными вирусами MERS, Зика и Эбола всегда возможна вспышка еще «болезни Х».

Первым таким потрясением для мира стал COVID-19, который вполне можно назвать первой «болезнью Х» и она «может повториться».

«Лучше предсказать то, что может произойти и подготовиться к этому. Мы не должны встречать такие события неподготовленными», - подчеркнул Гебрейесус.

Такая подготовка, по его словам, включает систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут масштабироваться, когда возникает настоятельная потребность в большем количестве медицинских помещений и персонала.

Гебрейесус обратил внимание на заявления о возможной панике среди населения, однако, по его мнению, это неправильно. В то же время он добавил, что ВОЗ готовилась к появлению вируса, подобного COVID-19, еще до пандемии.

Что такое «болезнь Х»?

«Болезнь Х» - это не загадочный вирус, который уже распространяется и убивает миллионы людей, а условное название потенциальной инфекции, которая может вызвать пандемию.

По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданное».

В 2017 году ВОЗ после вспышки вирусы Эбола в западной Африке добавила «болезнь Х» в краткий список патогенов, которые считаются приоритетными для исследований. С 2014 по 2016 год это заболевание повлекло 11 тысяч смертей.

По данным ВОЗ, в текущий список входят:

COVID-19;

геморрагическая лихорадка Крым-Конго;

вирусная болезнь Эбола;

вирусная болезнь Марбург;

лихорадка Ласса;

ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV);

тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV),

лихорадка Нипа и другие хенипавирусы;

лихорадка Рифт-Велли;

лихорадка Зика;

и «болезнь Х».

В отличие от других болезней в списке «болезнь Х» не является существующим патогеном - это медицинская метафора.