экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава ВОЗ о «болезни Х»: Мир должен подготовиться, а не паниковать
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус
Предыстория: В Давосе обсудят «болезнь Х», способную превзойти COVID по смертности

CentralAsia (CA) -  Мир должен подготовиться к будущим неизвестным болезням, в частности «болезни Х». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.

Глава ВОЗ отметил повышенное внимание, которое понятию «болезнь X» уделяют в социальных сетях. Гебрейесус заявил, что «болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни». По его словам, в ВОЗ используют его с 2018 года при обсуждении проблематики подготовки к будущим пандемиям. Он объясняет это тем, что наряду с известными вирусами MERS, Зика и Эбола всегда возможна вспышка еще «болезни Х».

Первым таким потрясением для мира стал COVID-19, который вполне можно назвать первой «болезнью Х» и она «может повториться».

«Лучше предсказать то, что может произойти и подготовиться к этому. Мы не должны встречать такие события неподготовленными», - подчеркнул Гебрейесус.

Такая подготовка, по его словам, включает систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут масштабироваться, когда возникает настоятельная потребность в большем количестве медицинских помещений и персонала.

Гебрейесус обратил внимание на заявления о возможной панике среди населения, однако, по его мнению, это неправильно. В то же время он добавил, что ВОЗ готовилась к появлению вируса, подобного COVID-19, еще до пандемии.

Что такое «болезнь Х»?

«Болезнь Х» - это не загадочный вирус, который уже распространяется и убивает миллионы людей, а условное название потенциальной инфекции, которая может вызвать пандемию.

По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданное».

В 2017 году ВОЗ после вспышки вирусы Эбола в западной Африке добавила «болезнь Х» в краткий список патогенов, которые считаются приоритетными для исследований. С 2014 по 2016 год это заболевание повлекло 11 тысяч смертей.

По данным ВОЗ, в текущий список входят:

  • COVID-19;
  • геморрагическая лихорадка Крым-Конго;
  • вирусная болезнь Эбола;
  • вирусная болезнь Марбург;
  • лихорадка Ласса;
  • ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV);
  • тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV),
  • лихорадка Нипа и другие хенипавирусы;
  • лихорадка Рифт-Велли;
  • лихорадка Зика;
  • и «болезнь Х».

В отличие от других болезней в списке «болезнь Х» не является существующим патогеном - это медицинская метафора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com