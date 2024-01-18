Число погибших при авиаударе Пакистана по Ирану увеличилось до девяти человек

CentralAsia (CA) - Не меньше девяти человек погибли при авиаударах Пакистана по объектам в Иране. Обновленную информацию привело госагентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности. В результате атаки погибли двое мужчин, три женщины и четыре ребенка.

По данным Reuters, вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности. Источник агентства рассказал, что армия готова дать ответ на «авантюры» Ирана.

Пакистан атаковал объекты на территории округа Сераван, который расположен в провинции Систан и Белуджистан, утром 18 января. Исламабад утверждал, что удары были нанесены по «укрытиям террористов». Пакистан при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность. Авиаудары были нанесены после того, как Тегеран атаковал объекты на территории Пакистана 16 января. Иранские власти также объясняли это расположением террористов и отмечали уважение к суверенитету Пакистана.