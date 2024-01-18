В Казахстане вернули государству земли рынка, связанного с братом Назарбаева

// прокуратура Жамбылской области

CentralAsia (KZ) - Более 20 га земли, принадлежавшей Болату Назарбаеву, брату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, возвращено в собственность государства. Об этом сообщили в прокуратуре Жамбылской области республики. На этой территории около 20 лет работал рынок.

По ее информации, в 2004 году ТОО «Карасай БН-Тараз», принадлежавшему Болату Назарбаеву, был передан участок площадью около 34 га для обслуживания торгового комплекса «Барыс-2», при этом часть земель площадью 22,25 га относилась «к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения».

«В этой связи прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи», - отметили в пресс-службе. Суд иск удовлетворил, судебное решение вступило в законную силу, государственные акты на земельные участки отменены, добавили в прокуратуре.

Болат Назарбаев - младший брат бывшего президента Казахстана. Он скончался в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. Во времена президентства его брата Болат Назарбаев владел компаниями в сферах торговли, сельского хозяйства, минеральных ресурсов. Его имя также неоднократно связывали с рейтарскими атаками на бизнес.

После январских протестов 2022 года Болат Назарбаев лишился части своих активов, некоторые люди из его окружения были арестованы, однако ему никаких обвинений не предъявили.

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