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В Астане в сентябре пройдут Всемирные игры кочевников 2024. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Астане с 8 по 14 сентября пройдут пятые Всемирные игры кочевников 2024.

В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

В рамках Игр пройдут состязания по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

В Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц.

Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.

Первые, вторые и третьи Всемирные игры кочевников были проведены в Кыргызстане. Четвертые Всемирные игры кочевников принимал турецкий город Изник.

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