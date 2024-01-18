В Астане в сентябре пройдут Всемирные игры кочевников 2024. Видео

- Казахстан, общество
- 16:33, 18 января 2024
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- Обновлено: 16:39, 18 января 2024 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В Астане с 8 по 14 сентября пройдут пятые Всемирные игры кочевников 2024.
В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.
Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.
В рамках Игр пройдут состязания по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.
В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.
В Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц.
Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.
Первые, вторые и третьи Всемирные игры кочевников были проведены в Кыргызстане. Четвертые Всемирные игры кочевников принимал турецкий город Изник.