Папа римский назвал секс Божьим даром, но призвал не смотреть порно

CentralAsia (CA) - Сексуальное удовольствие — это дар Божий, однако просмотр порнографии ему угрожает. «Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости», — заявил папа римский Франциск, выступая с катехизисом (догматическое изложение религиозного учения), посвященным пороку похоти, сообщает L'unione sarda.

Понтифик призвал верующих перестать смотреть порнографию, «защищать любовь и выиграть битву против похоти». Вместе с этим он напомнил о целомудрии, назвав его «добродетелью, которую не следует путать с сексуальным воздержанием».

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души, которые не являются нашими и которые необходимо созерцать ради красоты, носителями которой они являются», — подчеркнул Франциск.

Чувство любви, по словам папы римского, прекрасно, а осуждения полового инстинкта в христианстве в принципе нет.