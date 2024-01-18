350 тыс. доз вакцины от ВПЧ планирует закупить Казахстан в 2024 году

CentralAsia (KZ) - Казахстан планирует закупить 350 тыс. доз вакцины против вируса папилломы человека, но пока не определился, какой именно, сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает «Власть.kz».

«Около 9 миллиардов тенге предусмотрено на закуп вакцин против ВПЧ, это на 2024 год. Мы планируем закупить 350 тыс. доз», - сообщила Есмагамбетова.

Но Казахстан пока не определился с поставщиком и производителем вакцины. Есмагамбетова напомнила, что в мире существует всего четыре производителя вакцин от ВПЧ, два из них производят двухвалентную вакцину – это защита от двух видов вируса ВПЧ, один производитель - США, там производят два вида вакцин – четырехвалентную и девятивалентную.

«Поэтому сегодня мы определяем, какую вакцину будем закупать. Это будет двухвалентная или четырехвалентная, потому что 9-валентная будет очень дефицитной, ее очень сложно закупить». - объяснила Есмагамбетова.

Отметим, что накануне в кулуарах мажилиса министр здравоохранения заявляла журналистам, что еще не знает, какую вакцину будет закупать Казахстан и сколько на это потребуется средств.

«Вакцина еще не закуплена. Всем детям в рамках национального календаря прививок в Казахстане закупаются только сертифицированные ВОЗ вакцины. Самые лучшие, которые имеют доказательную базу, и эффективность будут рассматриваться в рамках закупок. Так как еще нет конкурса, я сейчас не могу говорить, какая вакцина. Но самая лучшая вакцина в мире будет закуплена». - говорила Гиният.

Ранее, отвечая запрос «Власти», в министерстве здравоохранения сообщали, что старт вакцинации против вируса папилломы человека планируется ориентировочно в третьем квартале 2024 года, одновременно во всех регионах страны. Она коснется девочек в возрасте 11 лет и будет проводиться после получения согласия родителей на вакцинацию детей.

Прививка от ВПЧ призвана защитить от рака шейки матки, который занимает четвертое место среди онкологических заболеваний в Казахстане. Минздрав планирует охватить вакцинацией 170 тыс. девочек.

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