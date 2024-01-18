Сердар Бердымухамедов сменил генпрокурора Туркменистана

Сердар Мяликгулыев (слева), Бегмурат Мухамедов

CentralAsia (TM) - Генеральный прокурор Туркменистана Сердар Мяликгулыев освобожден от должности. Причиной его увольнения президент страны Сердар Бердымухамедов назвал «невыполнение должным образом своих служебных обязанностей и низкий уровень организации работы прокуратуры», передает «Туркменистан – Золотой век».

О своем решении глава государства объявил на заседании Государственного совета безопасности, прослушав доклад Мяликгулыева о работе прокуратуры в 2023 году. Уволенный генпрокурор занимал эту должность с 5 июля 2022 года, ранее он работал прокурором Ашхабада, напоминает «Хроника Туркменистана».

Новым генпрокурором Туркменистана назначен Бегмурат Мухамедов — государственный советник юстиции 3 класса. Он произнес торжественную клятву и поцеловал край государственного флага – «в знак верности воинской присяге, вечной преданности Родине и готовности самоотверженно стоять на страже мирной и созидательной жизни народа».

Сердар Бердымухамедов поручил Мухамедову обеспечивать строгий контроль за исполнением законов и законностью правовых документов, защищать права и свободы граждан, укреплять материально-техническую базу подведомственных структур и улучшать жилищно-бытовые условия сотрудников прокуратуры.