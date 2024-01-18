Мирзиёев раскритиковал ситуацию в сфере экспорта и инвестиций, ряд чиновников уволен

CentralAsia (UZ) - На совещании 18 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике ситуацию в сфере экспорта и инвестиций.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, Мирзиёев остался недоволен работой системы инвестиций и внешней торговли, за которую отвечают 11 министерств и ведомств, 10 ассоциаций, дипломатические представительства за рубежом. Кроме того, во всех министерствах, отраслях и региональных администрациях есть заместители руководителей, отвечающие за экспорт и инвестиции.

Президент отметил, в частности, что:

руководство инвесткомплекса отчиталось о поступлении за последние шесть лет около $50 млрд иностранных инвестиций, однако недостаточно проанализировало влияние этих инвестиций на валовой внутренний продукт (ВВП), добавленную стоимость и экспорт;

в 2023 году и ВВП, и промышленность выросли на 6%, однако ожидаемого роста товарного экспорта не произошло;

в регионах до сих пор не запущены 1000 проектов на сумму 8 трлн сумов (свыше $645 млн), хотя их финансирование полностью завершено;

ни с одной страной не достигнуто соглашение о признании узбекистанских сертификатов;

хотя с момента подписания соглашения с международными финансовыми организациями по пяти проектам на сумму $480 млн прошло два года, их разработка так и не началась;

план по привлечению $1 млрд иностранных инвестиций в Фонд прямых инвестиций, созданный два года назад, не выполнен.

Ответственный за развитие инвесткомплекса вице-премьер Джамшид Ходжаев получил предупреждение о вероятном увольнении, если до конца квартала он не исправит сложившуюся ситуацию.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов и руководитель Агентства технического регулирования Дилшод Саттаров были освобождены от своих должностей за недостатки в системе и нерасторопность в работе.

Кроме того, Мирзиёев поручил уволить отвечающих за инвестиции заместителей министров и хокимов (глав администраций), показавших неудовлетворительные результаты работы, и определить им конкретные ключевые показатели эффективности (KPI), а затем нанять их обратно на основе годичного контракта. В зависимости от результата контракт продлят или расторгнут.

За недостатки в сфере экспорта президент поручил принять дисциплинарные меры в отношении заместителей хокимов Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской областей, а также десяти районов и городов.