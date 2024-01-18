Паспорт Туркменистана остается самым «слабым» в Центральной Азии

CentralAsia (TM) - Туркменистан в 2024 году занял 89 место в рейтинге паспортов, составляемом компанией Henley & Partners, и 83 место в рейтинге Passport Index. Это стабильно последняя позиция среди стран Центральной Азии.

Эксперты подсчитывают, в какое количество стран гражданин может въехать без визы. Методика двух рейтингов несколько различается в вопросе учета самоуправляемых, непризнанных и автономных территорий. Согласно обеим методикам, для граждан Туркменистана сейчас открыты 52 государства.

Для сравнения, в рейтинге Henley & Partners Казахстан в 2024 году занял 66 место (78 безвизовых стран), Кыргызстан — 77 место (65 стран), Узбекистан — 80-е место (62 страны), Таджикистан — 81 место (61 страна). В рейтинге Passport Index Казахстан занимает 58 место (89 стран), Кыргызстан — 72 место (73 страны), Узбекистан — 73 место (72 страны), Таджикистан — 74 место (71 страна).

При этом граждане данных государств действительно могут без визы поехать в те страны, в которых у них могут иметься какие-то дела. Например, Узбекистан в этом году вводит безвизовый режим с ОАЭ. Казахстанцы с 2023 года могут свободно въезжать в Китай. А граждане Туркменистана по-прежнему не могут без визы посетить даже Россию — единственные из жителей СНГ.