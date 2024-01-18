Ташкент накрыл густой туман, аэропорт города ограничил работу
- Узбекистан, общество
- 17:48, 18 января 2024
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CentralAsia (UZ) - С ночи среды в некоторых районах Ташкента наблюдался густой туман. В разных районах столицы его густота была разная. Где-то не было видно соседних домов, а где-то видимость была отличная.
Столичный аэропорт не смог принять несколько рейсов, они были перенаправлены в другие города Узбекистана. Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел, как выглядит город в это время.
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