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Ташкент накрыл густой туман, аэропорт города ограничил работу

CentralAsia (UZ) -  С ночи среды в некоторых районах Ташкента наблюдался густой туман. В разных районах столицы его густота была разная. Где-то не было видно соседних домов, а где-то видимость была отличная.

Столичный аэропорт не смог принять несколько рейсов, они были перенаправлены в другие города Узбекистана. Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел, как выглядит город в это время.

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