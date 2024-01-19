Гражданин Китая, находящийся в розыске, задержан имиграционной службой Монголии

- Монголия, происшествия
- 5:53, 19 января 2024
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CentralAsia (MNG) - Чжоу Цзянь, разыскиваемый гражданин Китая, незаконно проживавший в Монголии с 2013 года, был найден Департаментом по делам иностранных граждан и национальностей и депортирован. Об этом сообщили в пресс-службе имиграционного ведомства.
Мужчину разыскивали в Китае в 2010 году за тяжкое преступление, а в 2013 году он незаконно въехал в Монголию по чужим документам.
В результате розыскных действий выяснилось, что он по-прежнему скрывается и живет нелегально.
Гражданин Китая Чжоу Цзянь в период незаконного пребывания на территории Монголии неоднократно обманывал иностранцев, проживающих и работающих в нашей стране, и причинил огромные убытки.
Согласно монгольскому законодательству, он был приговорен к штрафу и депортирован из страны с запретом на возврат в Монголию. Мужчина был передан правоохранительным и надзорным органам страны его юрисдикции.
источник: middleasiannews.com