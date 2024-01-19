Монголия присоединилась к декларации по сохранению популяции кречета

CentralAsia (MNG) - К декларации также присоединились Бахрейн, Китай, Кыргызстан, Казахстан и ОАЭ.

Монголия присоединилась к декларации по сохранению популяции кречета - птиц из семейства соколиных, принятой Россией и еще пятью странами в рамках VIII Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Декларация стала инициативой Российской Федерации, к ней присоединились Китай, Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Бахрейн и ОАЭ, документ был принят в рамках международного форума «День сокола», который проходил во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме

Пресс-служба уточняет, что декларация определяет ключевые направления работы в области сохранения и приумножения популяции кречета, а также способствует развитию международной кооперации в создании механизмов по предотвращению браконьерства и незаконной торговли редкими птицами.

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