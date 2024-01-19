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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главы узбекской диаспоры за пост про военные действия в Украине
Усман Баратов
Усман Баратов

CentralAsia (CA) -  Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за оскорбления участников российских военных действий в Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следcтвенными органами Главного следственного упрaвления СК РФ по городу Мoскве возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратoва. Он подозревается в совершении преступления, предусмoтренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либo вражды, а равно унижение человеческого достoинства)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2023 года глава диаспоры опубликовал картинку с курицами и подписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта».

Возбудить уголовное дело поручил председатель СК Александр Бастрыкин. Отреагировать на публикацию Баратова главу ведомства попросили военные корреспонденты. В свою очередь, Баратов заявил, что его страница была взломана.

Незадолго до публикаций, связанных с постом Усмана Батарова, вышло интервью Батарова проекту Rasstriga_doc. В нем он выразил несогласие с тем, чтобы всех россиян называли русскими. Усман Баратов отметил, что он узбек и является гражданином России, но «не хочет раствориться».

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