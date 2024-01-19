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Оюун-Эрдэнэ встретился с премьер-министром Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министры Монголии и Южной Кореи Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Хан Док Су встретились в швейцарском Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение тем, как развивается сотрудничества в сферах торговли, экономики и туризма. Также они обсудили его дальнейшие перспективы.

В частности, речь шла о соглашении об экономическом партнерстве и создании совместного исследовательского центра редкоземельных металлов.

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