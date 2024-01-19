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Премьер-министр Монголии пригласил президента Армении посетить страну

CentralAsia (MNG) -  Оюун-Эрдэнэ встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Стороны обсудили возможности развития экономических отношений между двумя странами и отметили важность более тесного взаимодействия в рамках ООН и прочих международных организаций.

Кроме того, Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай пригласил Ваагна Хачатуряна на Монгольский экономический форум, который должен пройти в Улан-Баторе в этом июле.

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